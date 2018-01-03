Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании страны
Украинский лидер подчеркнул, что худшее в экономике Украины осталось в прошлом.
На своей странице в Twitter он написал, что Украина, не смотря на войну, сумела заложить основу для устойчивого развития. Порошенко также подчеркнул, что медицинская, пенсионная, образовательная реформы в стране смогут приблизить стандарты жизни граждан Украины к европейским.
2017 став переломним у реформуванні країни. Медична, пенсійна, освітня – реформи, які впровадять принципові зміни в житті українців та наблизять стандарти життя до європейських. pic.twitter.com/aKSCuVoBKf— Петро Порошенко (@poroshenko) January 3, 2018
Ранее 3 января американский посол на Украине Мари Йованович призвала власти Украины создать антикоррупционный суд.