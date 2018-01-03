Генсек ООН заявил о недопустимости дальнейшего насилия в Иране

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал избежать распространения насилия в Иране, где до сих пор идут акции протеста.

Такое заявление сделал в ходе брифинга заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. По его словам, генсек с беспокойством наблюдает за развитием ситуации в Иране и призывает уважать право на мирные собрания и демонстрации. Он призвал избегать проявлений насилия.

В крупных городах Ирана с 28 декабря идут массовые акции социального протеста. Иранский лидер Хасан Роухани заявил, что протесты начались из-за того, что страна переживает внутренние проблемы.