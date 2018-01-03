В Чечне застрелили главу отделения полиции

В чеченском селе Аватуры застрелен начальник отдела полиции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне, глава отдела полиции села Абубакар Устарханов получил огнестрельное ранение 3 января вечером. В результате полицейский скончался, подчеркнули в местном МВД. Отмечается, что злоумышленник выстрелил полицейскому в спину, когда тот выходил из продовольственного магазина.

Согласно предварительный данным оперативников, нападение совершил ранее осужденный уроженец Шалинского района 1990 года рождения. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию предполагаемого стрелка.