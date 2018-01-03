В Ирландии мигрант зарезал прохожего и ранил двоих

В Ирландии мигрант с ножом напал на людей.

Нападение произошло на одной из улиц города Дандолк в графстве Лаут. Мужчина, являющийся выходцем Сирии или, согласно другим данным, из Египта, напал на прохожих, нанося им удары ножом и металлическим прутом. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

По информации BBC, погибший также является иностранцем, он приехал в страну в качестве туриста из Японии. Информации о национальной принадлежности двух пострадавших пока не приводится. Согласно сообщениям местных СМИ, полиция считает произошедшее террористическим актом.