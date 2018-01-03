Задымление на станции «Голицыно» привело к задержке электричек

На станции «Голицыно» 3 января в оборудовании поезда произошло задымление.

В результате несколько пригородных электропоездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами, отмечает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«Задержки других электропоездов не прогнозируются», — подчеркнули в пресс-службе.

В МЖД также сообщили о том, что задымление на станции удалось ликвидировать в 17:47, а движение составов теперь осуществляется в штатном режиме. Напомним, задымление в подвагонном оборудовании на станции «Голицыно» произошло во время выезда пригородного поезда без пассажиров из тупика.