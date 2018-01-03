В Индии старший пилот ударил коллегу во время полета

Два старших пилота индийской авиакомпании Jet Airways были исключены из графика рейсов до конца служебного расследования инцидента с их участием.

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Об этом 3 января сообщает издание The Times of India.

Во время рейса Лондон — Мумбаи 1 января, вскоре после взлета Boeing 777 c 324 пассажирами и 14 членами экипажа на борту, капитан воздушного судна в результате ссоры ударил по лицу летчицу-второго пилота, из-за чего та покинула кабину в слезах. Руководитель экипажа также оставил штурвал, что строжайше запрещено правилами авиаперевозок, пытаясь убедить женщину вернуться в кабину.

Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) в связи с произошедшим дало старт внутреннему расследованию.