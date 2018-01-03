Более 10 человек погибли при взрыве в мечети в Нигерии

11 человек стали жертвами террористического нападения на мечеть на северо-востоке Нигерии.

Об этом проинформировало Reuters, ссылаясь на очевидцев. Сообщается, что в ходе утренней молитвы смертник проник в мечеть в городе Гамбору в штате Борно и привел в действие взрывное устройство.

По словам свидетелей, в мечети раздался громкий взрыв, само здание оказалось в огне и было разрушено. На месте инцидента были обнаружены тела 11 человек, вместе со смертником - 12.

В настоящий момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за атаку. СМИ отмечают, что подозревается экстремистская группировка «Боко Харам».