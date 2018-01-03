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Под Саратовом женщина из ревности задушила сожителя поясом от халата

Под Саратовом женщина из ревности задушила сожителя поясом от халата

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19:35   3 Января 2018
Россия
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Под Саратовом женщина из ревности задушила сожителя поясом от халата

Под Саратовом женщина из ревности задушила сожителя поясом от халата

Против местной жительницы, которая подозревается в убийстве любовника на почве ревности, завели уголовное дело.

Об этом проинформировали в областном Следственном управлении Следственного комитета, пишет РИА Новости. Следователям удалось установить, что накануне вечером 46-летняя подозреваемая узнала, что ее сожитель, с которым она уже ссорилась на почве ревности, находится в доме их общей знакомой. Она посетила знакомую, устроила конфликт и дважды ударила хозяйку дома ножом, а потом нанесла ранения в грудь и живот своему сожителю, после чего накинула ему на шею пояс от халата и задушила. Женщина выжила, ее госпитализировали.

Сообщается, что злоумышленницу задержали и предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос о ее заключении под стражу. Фигурантке уголовного дела по статье об убийстве грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор: Ольга Шпакова
#убийство #уголовное дело #саратовская область
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