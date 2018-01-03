Иранские военные объявили об «окончании смуты» и поражении протестующих

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил об «окончании смуты».

Об этом со ссылкой на пресс-центр КСИР 3 января сообщает РИА Новости. Джаффари также отметил, что количество протестующих было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек. Кроме того, подчеркнул он, в стране появились террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство», которые действуют в Иране по указке Соединенных Штатов, Израиля и Саудовской Аравии.

Протесты в ряде иранских городов продолжаются с 28 декабря 2017 года. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицейскими. Согласно последним данным, во время беспорядков погибли по меньшей мере 20 человек.