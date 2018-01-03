Опубликовано видео, как американка получила пулю во время онлайн-эфира в соцсети
Американка получила огнестрельное ранение в ходе прямой видеотрансляции в Facebook.
Инцидент произошел в городе Чикаго. Согласно данным телеканала WGN9, 27-летняя девушка вела онлайн-эфир, во время которого поссорилась с женщиной, сидевшей в припаркованной машине неподалеку. В результате словесной перепалки автоледи выстрелила ведущей трансляцию девушке в ногу. При этом пострадавшая решила не прерывать эфир.
Момент выстрела не попал в кадр, но правоохранители вскоре подтвердили подлинность видеозаписи, отмечает телеканал. Сейчас полиция разыскивает нападавшую.
Пострадавшая девушка в настоящее время находится в больнице. Ее состояние специалисты оценивают как стабильное.