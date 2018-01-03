Электрички на Белорусском направлении могут задерживаться из-за задымления

Ранее в среду произошло задымление под одним из вагонов.

Об этом рассказали в пресс-службе МЖД. Задымление без возгорания произошло в оборудовании под одним из вагонов электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД). Сообщается, что движение поездов не приостанавливали, а организовали по соседним путям. Пассажиры, собирающиеся ехать на этом поезде, отправились на попутных электричках.

К месту инцидента прибыл пожарный поезд. Секцию электропоезда, где произошло задымление, отбуксируют на ремонт.