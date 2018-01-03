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18:59   3 Января 2018
Весь мир
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Премьер Бранденбурга отказался приветствовать военных из США

Премьер Бранденбурга отказался приветствовать военных из США

Жители Восточной Германии встречают военных из Соединенных Штатов с «открытым антиамериканизмом».

Об этом сообщает немецкое издание Potsdamer Neuste Nachrichten, отмечая, что премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке и вовсе отказался приветствовать американские войска.  Политик заявил, что не намерен залезать на танк Abrams M1, когда американские военнослужащие прибудут в Бранденбург. Он также не пожелал приветствовать солдат.

«Я не стану махать им рукой, стоя на улице»,  — заявил Войдке.

Премьер уверен, что «снующие туда-сюда танки» не принесут стране пользы в будущем. Помимо этого, Войдке заявил о необходимости продолжать диалог с Москвой. Он считает, что Германия должна нести историческую ответственность за поддержание хороших отношений с РФ.

Автор: Алла Ларионова
#германия #военные сша #бранденбург #войдке
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