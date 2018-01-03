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18:45   3 Января 2018
Весь мир
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МЧС России доставило гумпомощь пострадавшим от тайфуна филиппинцам

МЧС России доставило гумпомощь пострадавшим от тайфуна филиппинцам

МЧС РФ доставило на Филиппины 25 тонн продовольствия и пиломатериалов, это первая партия гуманитарной помощи

Об этом сообщает 3 января «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского министерства. Морское судно с гуманитарным грузом вышло из порта Владивостока 1 декабря минувшего года. В настоящее время в пути находятся еще две партии гумпомощи, отправленные на Филиппины 9 и 23 декабря прошлого года.

Как стало известно ранее, на Филиппинах, по которым мощный тайфун «Винта» ударил в конце позапрошлой недели, большое количество людей по сей день числятся без вести пропавшими. В результате разгула стихии, по разным данным, погибло от 200 до 230 человек.

Автор: Алла Ларионова
#мчс #россия #гумпомощь #филиппины
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