Уголовное дело завели после ДТП с 10 погибшими в ХМАО

Уголовное дело завели после смертельной аварии в Октябрьском районе ХМАО, жертвами которой стали десять человек.

Об этом проинформировали в штабе правительства Югры, пишет РИА Новости. 3 января вечером на 158-м километре автотрассы «Ханты-Мансийск — Нягань» произошло столкновение двух легковушек - Mazda 6 и Renault Duster. В дорожно-транспортном происшествии погибли десять человек, в том числе четыре ребенка.

Как проинформировали в штабе правительства региона, СУ УМВД России по ХМАО — Югре открыло дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. На месте инцидента ведут работу сотрудники следственного управления полиции, ведутся следственные действия. Сообщается, что тела жертв ДТП доставят в Нягань.