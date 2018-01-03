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Иранские военные объявили об «окончании смуты» и поражении протестующих

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 Опубликовано видео, как американка получила пулю во время онлайн-эфира в соцсети

Опубликовано видео, как американка получила пулю во время онлайн-эфира в соцсети
18:32   3 Января 2018
Россия
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Уголовное дело завели после ДТП с 10 погибшими в ХМАО

Уголовное дело завели после ДТП с 10 погибшими в ХМАО

Уголовное дело завели после смертельной аварии в Октябрьском районе ХМАО, жертвами которой стали десять человек.

Об этом проинформировали в штабе правительства Югры, пишет РИА Новости. 3 января вечером на 158-м километре автотрассы «Ханты-Мансийск — Нягань» произошло столкновение двух легковушек - Mazda 6 и Renault Duster. В дорожно-транспортном происшествии погибли десять человек, в том числе четыре ребенка.

Как проинформировали в штабе правительства региона, СУ УМВД России по ХМАО — Югре открыло дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.  На месте инцидента ведут работу сотрудники следственного управления полиции, ведутся следственные действия. Сообщается, что тела жертв ДТП доставят в Нягань.

 

Автор: Ольга Шпакова
#дтп #происшествия #югра #хмао #нягань
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