Переправа Крыма прекратила работу из-за плохой погоды

Паромы приостановили движение между Крымским полуостровом и материковой Россией.

Об этом 3 января сообщает компания «Морская дирекция», являющаяся оператором переправы. Отмечается, что движению паромов мешает густой туман, который влечет за собой плохую видимость.

Керченская переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») на сегодняшний день является единственной автотранспортной артерией между Крымским полуостровом и остальной частью Российской Федерации. Она используется для перевозки пассажиров, автомобилей и различных грузов.