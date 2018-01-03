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 Трамп пообещал поддержку иранцам, пытающимся свергнуть руководство страны

Трамп пообещал поддержку иранцам, пытающимся свергнуть руководство страны
18:01   3 Января 2018
Весь мир
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Трамп пообещал поддержку иранцам, пытающимся свергнуть руководство страны

Трамп пообещал поддержку иранцам, пытающимся свергнуть руководство страны

Глава США Дональд Трамп пообещал большую поддержку иранцам, которые выходят на митинги с целью свержения «коррумпированных властей».

Соответствующее заявление политик сделал 3 января на своей странице в Twitter. 

"Уважение вызывает народ Ирана, пытающийся свергнуть свое коррумпированное правительство. Вы получите большую поддержку со стороны Соединенных Штатов в соответствующее время!", - написал американский лидер.

Напомним, в Иране проходят масштабные антиправительственные акции протеста. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли 20 человек.

Автор: Алла Ларионова
#сша #политика #трамп #протесты в иране
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