Трамп пообещал поддержку иранцам, пытающимся свергнуть руководство страны
Глава США Дональд Трамп пообещал большую поддержку иранцам, которые выходят на митинги с целью свержения «коррумпированных властей».
Соответствующее заявление политик сделал 3 января на своей странице в Twitter.
Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018
"Уважение вызывает народ Ирана, пытающийся свергнуть свое коррумпированное правительство. Вы получите большую поддержку со стороны Соединенных Штатов в соответствующее время!", - написал американский лидер.
Напомним, в Иране проходят масштабные антиправительственные акции протеста. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли 20 человек.