Трамп пообещал поддержку иранцам, пытающимся свергнуть руководство страны

Глава США Дональд Трамп пообещал большую поддержку иранцам, которые выходят на митинги с целью свержения «коррумпированных властей».

Соответствующее заявление политик сделал 3 января на своей странице в Twitter.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

"Уважение вызывает народ Ирана, пытающийся свергнуть свое коррумпированное правительство. Вы получите большую поддержку со стороны Соединенных Штатов в соответствующее время!", - написал американский лидер.

Напомним, в Иране проходят масштабные антиправительственные акции протеста. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли 20 человек.