Президент РФ и премьер Индии обсудили по телефону двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону отношения двух стран и актуальные международные вопросы.

Об этом 3 января сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что стороны договорились о продолжении контактов на высшем уровне и развитии стратегического партнерства между Россией и Индией. Беседа прошла по инициативе индийской стороны.

«Российский и индийский лидеры обменялись поздравлениями с Новым годом», — добавили в пресс-службе.

Ранее в поздравительной телеграмме индийскому премьеру президент России высоко оценил итоги двусторонних контактов с Дели в минувшем году и выразил уверенность в том, что в новом году стратегическое партнерство двух стран продолжит укрепляться.