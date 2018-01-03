«Раньше, чем через 25 лет»: В Киеве рассказали, когда закончится война в Донбассе

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук поделился своими соображениями о том, когда закончится война на Донбассе.

Он считает, что угрозы большой войны на Донбассе в настоящее время нет. Столкновения, по мнению представителя Киева, могут закончиться раньше, чем через 25 лет. Он также допустил, что в будущем ситуация может развиваться и в невыгодном для Украины свете. Об этом со ссылкой на слова Марчука сообщает 3 января «Украинская правда».

В 2014 году жители Луганской и Донецкой областей объявили о создании самопровозглашенных народных республик. После этого официальный Киев развернул военную операцию против населения Донбасса, отказавшегося признавать новую власть в стране.