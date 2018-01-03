В соцсетях сегодня: «ядерные кнопки» Трампа и Ким Чен Ына, демонстрация «Грома-2» и кровавые угрозы Савченко

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в среду, 3 января.

Американский лидер Дональд Трамп вновь вступил в полемику с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и померялся с Пхеньяном размером ядерных кнопок. Накануне Ким Чен Ын заявил своему народу, что готов нажать кнопку для запуска ядерных ракет, если США будут угрожать КНДР. Трамп в ответ заявил, что тоже обладает ядерной кнопкой, а также написал в своем Twitter, что она у него гораздо больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына, к тому же еще и работает.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на возникшие трения мировых лидеров и отметил:

Уже меряются кнопками. Заявив, что его ядерная кнопка больше, чем у Кима, Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой. Политич. успех Кима. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 3, 2018

Пользователи Twitter тоже не остались равнодушны к ситуации, кто-то даже высказался в стихотворной форме:

Жук и Рак сошлись у речки Разговаривать словечки. Выясняли, кто сильней, У кого усы длинней. — Климова Жанна (@DuJaFZdoGYhwZ5U) 3 января 2018 г.

Другие пользователи считают, что президент США повел себя несдержанно:

Трамп повёлся как ребенок! — Lyubow Pulyaeva (@LyubowP) 3 января 2018 г.

А некоторые просто опасаются этих «ядерных состязаний»:

Главное, чтобы эти два товарища (господина) не натворили непоправимых бед. — Dmitry Bazhenov (@AstraDima) 3 января 2018 г.

детский сад. песочница. — LORA (@lionaLora) 3 января 2018 г.

В социальных сетях также активно обсуждают видео испытаний нового украинского ракетного комплекса‍ «Гром-2».

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек выразил мнение, что Украина сознательно сигнализирует о потенциальной угрозе мосту в Крым. Этот показ рассчитан именно на мирное население, поскольку группировку российских войск в Крыму Киев этой ракетой напугать не способен.

Демонстрация «Грома-2» вызвала множество шуток в соцсетях:

Эти украинские"специалисты" даже качественный фейк создать не могут))))) Не знаете зачем они 3-ю и 4-ю пару колёс закрыли ? Потому что , эти "инноваторы" к шасси БАЗ-5921 тележку прицепили иначе эта конструкция поворачивать не сможет )))) — Ded MoroZ (@DedMoroZural) 3 января 2018 г.

Еще одна не существующая победа. — Яков Фукс (@Fuchs671) 3 января 2018 г.

макет полностью фанерный, или частично надувной? — Павел Царегородцев (@pcaregorodcev) 3 января 2018 г.

На YouTube пользователи тоже резко прокомментировали видео:

«Убожество! И это происходит в стране в которой был АНТОНОВ!!! Скоро такими темпами последние "изобретатели Украины" колесо изобретут!» (орфография сохранена)

Другие не впечатлились музыкальным сопровождением видеоряда, отметив, что композиция взята из бесплатной интернет-библиотеки.

Депутат Украинской рады Надежда Савченко также вызвала бурю эмоций в соцсетях своим высказыванием о том, что украинские чиновники, пришедшие к власти на крови, ответят за свои действия. Некоторые пользователи даже удивились этой точке зрения:

Да ладно мозги включила! Странно — Taras—KaraBASS (@Shnark12) 3 января 2018 г.

Сказанное , конечно , банальность , но как напоминание совсем не лишнее . — Владимир кравцов (@Bogucharec) 3 января 2018 г.

Другие, то ли в шутку, то ли всерьез, даже посоветовали Савченко идти в президенты:

Надежда, людям нравится Ваша справедливая позиция. Выставляйте свою кандидатуру на должность президента Украины. — Таисия Смышляева (@dcXG7npYMQpkpc4) 3 января 2018 г.

Некоторые пользователи, напротив, призвали вспомнить жизненный путь депутата: