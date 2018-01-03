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18:09   3 Января 2018
Весь мир
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В соцсетях сегодня: «ядерные кнопки» Трампа и Ким Чен Ына, демонстрация «Грома-2» и кровавые угрозы Савченко

В соцсетях сегодня: «ядерные кнопки» Трампа и Ким Чен Ына, демонстрация «Грома-2» и кровавые угрозы Савченко

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в среду, 3 января.

Американский лидер Дональд Трамп вновь вступил в полемику с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и померялся с Пхеньяном размером ядерных кнопок. Накануне Ким Чен Ын заявил своему народу, что готов нажать кнопку для запуска ядерных ракет, если США будут угрожать КНДР. Трамп в ответ заявил, что тоже обладает ядерной кнопкой, а также написал в своем Twitter, что она у него гораздо больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына, к тому же еще и работает.  

 

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на возникшие трения мировых лидеров и отметил:

 

Пользователи Twitter тоже не остались равнодушны к ситуации, кто-то даже высказался в стихотворной форме:

 

Другие пользователи считают, что президент США повел себя несдержанно:

 

А некоторые просто опасаются этих «ядерных состязаний»:

 

 

В социальных сетях также активно обсуждают видео испытаний нового украинского ракетного комплекса‍ «Гром-2». 

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек выразил мнение, что Украина сознательно сигнализирует о потенциальной угрозе мосту в Крым. Этот показ рассчитан именно на мирное население, поскольку группировку российских войск в Крыму Киев этой ракетой напугать не способен.

Демонстрация «Грома-2» вызвала множество шуток в соцсетях:

 

 

 

На YouTube пользователи тоже резко прокомментировали видео:

«Убожество! И это происходит в стране в которой был АНТОНОВ!!! Скоро такими темпами последние "изобретатели Украины" колесо изобретут!» (орфография сохранена)

 Другие не впечатлились музыкальным сопровождением видеоряда, отметив, что композиция взята из бесплатной интернет-библиотеки.

Депутат Украинской рады Надежда Савченко также вызвала бурю эмоций в соцсетях своим высказыванием о том, что украинские чиновники, пришедшие к власти на крови, ответят за свои действия. Некоторые пользователи даже удивились этой точке зрения:

 

 

Другие, то ли в шутку, то ли всерьез, даже посоветовали Савченко идти в президенты:

 

 Некоторые пользователи, напротив, призвали вспомнить жизненный путь депутата:

Автор: Ольга Шпакова
#сша #украина #кндр #савченко #трамп #ким чен ын #соцсети #общество #гром-2
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