В Киеве сообщили о сроках следующего обмена пленными в Донбассе

Очередной обмен пленными в Донбассе может произойти в январе-феврале.

Такое мнение выразил замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука, пишут украинские СМИ. Ранее в Раде сообщили о старте переговоров, касающихся второго этапа обмена пленными с Донбассом.

В конце декабря произошел самый крупный за время конфликта в Донбассе обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 человека. Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук сообщал, что второй этап обмена пленными может состояться по формуле «74 на 29».

Ранее сообщалось, что украинский Минюст уволил чиновника Ярослава Жукровского за превышение служебных полномочий.