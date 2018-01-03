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17:00   3 Января 2018
Весь мир
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Израильские военные убили палестинского подростка

Израильские военные убили палестинского подростка

Палестинский подросток погиб в ходе перестрелки с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

Об этом 3 января сообщают палестинские СМИ. По информации министерства здравоохранения Национальной администрации Палестины, речь идет о 17-летнем юноше по имени Мусаба Фирас аль-Тамими, который был застрелен неподалеку от города Рамалла.

Таким образом, подросток стал уже 14-м палестинцем, который погиб в ходе волнений после признания США Иерусалима израильской столицей. В Армии обороны Израиля пока никак не комментируют инцидент.

Напомним, 21 декабря прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую призыв к государствам не признавать Иерусалим столицей Израиля.

Автор: Алла Ларионова
#палестина #израиль #иерусалим
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