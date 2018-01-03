МИД Турции раскритиковал Трампа и Нетаньяху за поддержку митингов в Иране

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с критикой в отношении главы США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за их позицию по вопросу протестов, проходящих в Иране.

Об этом 3 января сообщает иранское агентство «Мехр» со ссылкой на заявление турецкого министра.

«Мы выступаем против вмешательства извне во внутренние дела Ирана», — заявил Чавушоглу.

Акции протеста в Иране начались на минувшей неделе и, по информации местного телевидения, привели к гибели порядка 20 человек. Участники масштабных митингов выступают против сложной экономической ситуации, а также против властей страны. В Тегеране в связи с беспорядками задержали свыше 450 человек.

Комментируя антиправительственные акции в Иране, Трамп ранее заявил о том, что в стране настало время для перемен.