Десять человек погибли при столкновении двух легковушек в ХМАО

Инцидент произошел в Югре.

Об этом информирует источник в экстренных службах, пишут СМИ. Сообщается, что в дорожно-транспортное происшествие попали две легковушки. В результате столкновения погибли десять человек, в том числе четверо детей. Отмечается, что машины столкнулись на автомобильной трассе лоб в лоб, один из водителей не справился с управлением своего транспортного средства.

В декабре в Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение грузовой фуры и МАЗа, в результате чего скончались два человека.

Ранее сообщалось, что в Чечне произошла крупная авария, в результате которой погибли два человека.