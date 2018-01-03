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16:39   3 Января 2018
Россия
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Десять человек погибли при столкновении двух легковушек в ХМАО

Десять человек погибли при столкновении двух легковушек в ХМАО

Инцидент произошел в Югре.

Об этом информирует источник в экстренных службах, пишут СМИ. Сообщается, что в дорожно-транспортное происшествие попали две легковушки. В результате столкновения погибли десять человек, в том числе четверо детей. Отмечается, что машины столкнулись на автомобильной трассе лоб в лоб, один из водителей не справился с управлением своего транспортного средства. 

В декабре в Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение грузовой фуры и МАЗа, в результате чего скончались два человека.

Ранее сообщалось, что в Чечне произошла крупная авария, в результате которой погибли два человека.

Автор: Ольга Шпакова
#дтп #происшествия #югра #хмао
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