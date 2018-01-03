Пучдемон собирается проникнуть в Испанию в багажнике машины

Бежавший ранее в Бельгию бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон обдумывает неординарные способы возвращения в Испанию.

Об этом сообщило в среду издание ABC со ссылкой на источник в окружении политика. Отмечается, что Пучдемон рассчитывает вступить в должность регионального лидера по результатам выборов.

Согласно информации СМИ, учитывая действующий ордер на арест экс-главы Каталонии на территории Испании, он раздумывает над тем, каким образом мог бы оказаться на территории страны. Пучдемон рассматривает возможность попасть в королевство в багажнике автомобиля или же замаскировавшись под другого человека. Среди прочих идей, по данным газеты, присутствуют якобы и такие, как проникнуть в Испанию по горам или спрятавшись на морском судне.