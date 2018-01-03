FIL не стала наказывать саночников Иванову и Демченко

Международная федерация санного спорта (FIL) не нашла оснований для дисквалификации российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил обоих атлетов от международных соревнований, а также аннулировал их награды, завоеванные на Олимпиаде в Сочи. Причиной этому стало якобы нарушение спортсменами антидопинговых правил.

FIL в свою очередь оснований для дисквалификации россиян не нашла. Саночнице Татьяне Ивановой разрешено участвовать в международных соревнованиях, а главной тренеру российской сборной Альберту Демченко - присутствовать на них в качестве официального лица.