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16:11   3 Января 2018
Весь мир
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FIL не стала наказывать саночников Иванову и Демченко

FIL не стала наказывать саночников Иванову и Демченко

Международная федерация санного спорта (FIL) не нашла оснований для дисквалификации российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил обоих атлетов от международных соревнований, а также аннулировал их награды, завоеванные на Олимпиаде в Сочи. Причиной этому стало якобы нарушение спортсменами антидопинговых правил.

FIL в свою очередь оснований для дисквалификации россиян не нашла. Саночнице Татьяне Ивановой разрешено участвовать в международных соревнованиях, а главной тренеру российской сборной Альберту Демченко - присутствовать на них в качестве официального лица.

Автор: Юлия Халус
#россия #спорт #новости #общество #весь мир #татьяна иванова #санный спорт #альберт демченко #fil
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