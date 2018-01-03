Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за непогоды

Известную парижскую достопримечательность закрыли для посетителей из-за сильного ветра, который принес в город ураган «Элеанор».

Об этом проинформировала администрация башни. Ранее французская метеорологическая служба сообщила, что из-за сильного ветра, скорость которого может достигать 140 километров в час, в 51 департаменте ввели оранжевый уровень опасности. Из-за непогоды в нескольких департаментах пострадали в общей сложности 9 человек.

Ранее стало известно, что во Франции 200 тысяч домов оказались без света из-за урагана. Ураган «Элеанор» также стал причиной задержки множества рейсов в Амстердаме.