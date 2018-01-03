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16:05   3 Января 2018
Весь мир
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Конфликт на Украине актуален и очень опасен, уверен МИД Германии

Конфликт на Украине актуален и очень опасен, уверен МИД Германии

Берлин не считает конфликт в Донбассе замороженным.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль перед вылетом в Киев. Его слова приводит 3 января пресс-служба министерства.

«Для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен», — сообщил германский министр.

При этом Габриэль назвал «знаком надежды» последний обмен пленными на востоке Украины и соглашение о перемирии на период праздников. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметил, что власти Германии готовы продолжать работу над поиском решений, которые позволят вернуть мир в Донбасс.

Автор: Алла Ларионова
#донбасс #германия #политика
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