Конфликт на Украине актуален и очень опасен, уверен МИД Германии

Берлин не считает конфликт в Донбассе замороженным.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль перед вылетом в Киев. Его слова приводит 3 января пресс-служба министерства.

«Для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен», — сообщил германский министр.

При этом Габриэль назвал «знаком надежды» последний обмен пленными на востоке Украины и соглашение о перемирии на период праздников. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметил, что власти Германии готовы продолжать работу над поиском решений, которые позволят вернуть мир в Донбасс.