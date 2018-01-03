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15:48   3 Января 2018
Россия
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«Сбербанк» заявил о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

«Сбербанк» заявил о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

Об этом проинформировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как пишет «РИА Новости», в Чеченской Республике были выявлены несколько отмывочных каналов. Кузнецов также добавил, что при этом расследований на уровне МВД по делу экс- руководителя чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова в настоящее время не ведется. Сбербанк провел свою проверку в отношении Джабраилова, на основании нарушений административного порядка он был отстранен и уволен из кредитного учреждения.

В июле Джабраилов был объявлен в федеральный розыск. Он подозревался в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денег. В ноябре руководителем отделения Сбербанка в Чечне был назначен Андрей Подсвиров.

Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #чечня #деньги #сбербанк
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