Синоптики предсказали рекордно теплое Рождество в Москве

В начале наступившего года в столице сохраняется аномально теплая для января погода.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Гидрометцентре России 3 января.

«1 и 2 января температура воздуха на 9–10 градусов превышала климатическую норму. Аналогичный характер погоды сохранится и в ближайшие дни», — заявил собеседник агентства.

Согласно его данным, в Рождество, 7 января температура воздуха а Москве днем может подняться до 4-5 градусов тепла, что окажется абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе. Прежний температурный максимум в этот день был зафиксирован в 2007 году, когда температура выросла до 3,5 градусов тепла.