В США скончался глава мормонов Томас Монсон

Президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в возрасте 90 лет.

Как проинформировали на официальном сайте церкви, он ушел из жизни накануне, 2 января, у себя дома в Юте, город Солт-Лейк-Сити.

В возрасте 36 лет Монсона посвятили в апостолы и он вошел в состав руководящего органа Церкви — Кворум 12 апостолов. В 2008 году он занял пост президента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, заменив предшественника Гордона Хинкли. В настоящее время не сообщается, кто является претендентом на должность Монсона. Высказываются предположения, что ключевым кандидатом может стать Рассел М. Нельсон, однако об этом станет только после того, как Монсон будет похоронен.

Накануне сообщалось, что актриса театра и кино Татьяна Майорова ушла из жизни. Она умерла еще 30 декабря, однако на сайте Русского драматического театра Литвы об этом известили позже.