«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

Украинцы так и не показали, где приземлились ракеты нового комплекса «Гром-2», заметил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

Национальный промышленный портал в среду опубликовал в YouTube видео испытаний нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». Тот оснащен двумя баллистическими ракетами класса «земля-земля» и способен поражать цели на расстоянии 280 километров.

Бальбек уверен, что украинцы продемонстрировали испытания исключительно для того, чтобы запугать крымчан. Характеристики ОТРК и видео испытаний являются своего рода предупреждением, что Крымский мост находится под постоянной угрозой удара. Заявленная дальность полета указывает, что ракеты смогут долететь до Керченского пролива. Однако разработчики так и не показали, куда упали ракеты.

«Возможно, эта ракета и 10 километров не пролетит, а попадёт только в небо», - предположил парламентарий в разговоре с Russia Today.

На данный момент в общем доступе нет ни одного видео или фото, которые бы демонстрировали попадание ракет в цель. Российских же военных не напугает «экспериментальный ОТРК», подчеркивает депутат.