На Украине уволили чиновника, проверявшего соискателей на знание даты рождения Бандеры

Минюст Украины уволил за превышение служебных полномочий начальника главного территориального управления юстиции в Львовской области Ярослава Жукровского.

Такое решение порекомендовала принять дисциплинарная комиссия. На официальном сайте министерства указывается, что при приеме сотрудников на работу он проверял их на знание текста песни, связанной с Украинской повстанческой армией (запрещена в РФ).

В августе Жукровский сообщал, что когда берет на работу новых сотрудников, то проверяет их на знание даты рождения лидера украинских националистов Степаны Бандеры. Дисциплинарная комиссия изучила приказы Жукровского и обнаружила в них признаки нарушения действующего законодательства.

Украинский лидер Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон о предоставлении организациям ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ) статус борцов за независимость страны. Москва осудила это решение.