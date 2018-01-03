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«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

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Ближнее зарубежье
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«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

Киев за 25 лет независимости так и не выпустил качественный продукт, который заменил бы советское кино, отмечает украинский политолог Андрей Золотарев.

В новогоднюю ночь сразу несколько украинских телеканалов прервали трехлетнее «молчание» и показали знаменитые советские фильмы. Украинцы смогли посмотреть «Иронию судьбы, или С легким паром», «Джентльмены удачи», «Три орешка для Золушки», «Москва слезам не верит», а также «Служебный роман».

До недавнего времени телеканалы не решались включать эти картины в «сетку» из-за неформального запрета. Некоторые актеры, снявшиеся в них, попали под украинские санкции: их признали угрозой нацбезопасности. Более того, в стране существует два противоположных друг другу закона. Один полностью запрещает трансляцию фильмов с запрещенными актерами, а другой ограничен временными рамками: фильмы, выпущенные раньше 1991 года, под запрет не попадают. В этом году телеканалы решили прислушаться к последнему.

«Нетленное советское»: Эксперт объяснил возвращение советских фильмов на украинские телеканалы

Политолог в разговоре со «Страной» объяснил, что каналы руководствуются коммерческими интересами. Советское кино, несмотря на санкции, привлекает большую аудиторию. Люди с удовольствием смотрят давно полюбившиеся фильмы. Тем более Киев за 25 лет независимости так и не смог заменить их украинским продуктом.

Однако, уверен Золотарев, телеканалам не избежать нападок властей. «Декоммунизаторы» продолжат давить на телевизионщиков штрафами и угрозами аннулировать лицензии.

«Им же надо как-то убирать с повестки дня повышение тарифов на электричество, рост цен, ограничения по ввозу посылок и прочие «достижения», — объясняет эксперт.

Автор: Юлия Халус
#украина #тв #новости #общество #весь мир #ирония судьбы #москва слезам не верит
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