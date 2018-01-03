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14:19   3 Января 2018
Весь мир
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Из-за сильного ветра 176 рейсов задержали в аэропорту Амстердама

Из-за сильного ветра 176 рейсов задержали в аэропорту Амстердама

Десятки рейсов задержали, еще 176 отменили в аэропорту Схипхол в Амстердаме в связи с непогодой.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на официальном веб-сайте аэропорта. Как указывается в Twitter, сильный ветер 3 января вызвал 176 отмен из 1,2 тысячи рейсов. Большая их часть должна была лететь в Европу.

Как проинформировала телерадиокомпания RTL, ранее ураган на территории Нидерландов валил деревья на землю и сносил крыши с домов. От стихии пострадал один человек. В связи с непогодой в ряде провинций был введен оранжевый уровень опасности.

 

Автор: Ольга Шпакова
#аэропорт #амстердам #схипхол #непогода #задержка рейсов
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