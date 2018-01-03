Из-за сильного ветра 176 рейсов задержали в аэропорту Амстердама

Десятки рейсов задержали, еще 176 отменили в аэропорту Схипхол в Амстердаме в связи с непогодой.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на официальном веб-сайте аэропорта. Как указывается в Twitter, сильный ветер 3 января вызвал 176 отмен из 1,2 тысячи рейсов. Большая их часть должна была лететь в Европу.

Strong winds are causing delays and cancellations today. At this point, 176 of 1200 flights (mainly to and from European destinations) are cancelled. We advise passengers to check https://t.co/FjQ2gQQf9d, our app or their airline for current flight info. pic.twitter.com/sAJvwkl1RW — Schiphol (@Schiphol) January 3, 2018

Как проинформировала телерадиокомпания RTL, ранее ураган на территории Нидерландов валил деревья на землю и сносил крыши с домов. От стихии пострадал один человек. В связи с непогодой в ряде провинций был введен оранжевый уровень опасности.