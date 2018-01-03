Взрыв прогремел в здании сельской администрации в Армении

Инцидент произошел утром 3 января в административном здании села Мец Парни Лорийской области в северной части Армении.

Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС республики. Сигнал о произошедшем взрыве поступил в 08.54 (07.54 мск). К месту происшествия прибыла оперативная группа пожарно-спасательного Как сообщается на сайте ведомства, взрывная волна выбила стекла здания, а также частично повредила стенные перегородки на 140 квадратных метрах здания. В настоящее время сведений о пострадавших и причинах произошедшего взрыва пока нет.