Суд перенес рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили

Апелляционный суд Киева на 11 января перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте главы партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Как сообщает 3 декабря «Интерфакс-Украина», соответствующее решение огласили в ходе заседания. Согласно информации агентства, решение о переносе рассмотрения данного вопроса связано с тем, что не все из семи депутатов, заявивших ранее о готовности взять экс-главу Одесской области на поруки, прибыли в суд.

Напомним, Саакашвили задержали вечером 8 декабря минувшего года. Сейчас политику инкриминируется ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности), которая предусматривает от 5 до 10 лет заключения.