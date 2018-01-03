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13:56   3 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Суд перенес рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили

Суд перенес рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили

Апелляционный суд Киева на 11 января перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте главы партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Как сообщает 3 декабря «Интерфакс-Украина», соответствующее решение огласили в ходе заседания. Согласно информации агентства, решение о переносе рассмотрения данного вопроса связано с тем, что не все из семи депутатов, заявивших ранее о готовности взять экс-главу Одесской области на поруки, прибыли в суд.

Напомним, Саакашвили задержали вечером 8 декабря минувшего года. Сейчас политику инкриминируется ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности), которая предусматривает от 5 до 10 лет заключения. 

Автор: Алла Ларионова
#украина #саакашвили #политика
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