Власти Индии ограничат доступ в Тадж-Махал

Власти Индии собираются ограничить доступ к одному из самых известных в мире памятников архитектуры — мавзолею Тадж-Махал в Агре.

Об этом сообщает South China Morning Post. Такое решение, отмечает издание, должно помочь обеспечить сохранность исторического памятника. Он построен из белого мрамора, который со временем истирается, загрязняется и повреждается посетителями. Количество их лишь в 2016 году составило более 6,5 миллиона человек.

В случае, если проект нормативного акта об ограничении числа посетителей будет принят, то максимальное количество посетителей-индийцев в Тадж-Махале будет ограничено до 40 тысяч человек в день. В настоящее время в выходные и праздники их число достигает 70 тысяч.