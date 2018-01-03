СК проводит проверку после нападения пантеры на мужчину в Подмосковье

Следователи инициировали проверку после того, как пантера загрызла мужчину в Подмосковье.

Об этом пишет пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ. Происшествие случилось накануне в деревне Обновленный труд, которая находится в Истринском районе. В вольере, где держат диких животных, было обнаружено тело мужчины, на которым были замечены укусы.

Как говорится в сообщении, следователи занялись установлением обстоятельств гибели мужчины. Идет доследственная проверка.

Следователям удалось установить, что мужчина хотел покормить животных и зашел в вольер, однако пантера кинулась на него. Эксперты назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в зверинце пантера загрызла человека.