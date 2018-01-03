Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
СК проводит проверку после нападения пантеры на мужчину в Подмосковье

СК проводит проверку после нападения пантеры на мужчину в Подмосковье

 Рубль в начале 2018 года укрепляется к доллару

Рубль в начале 2018 года укрепляется к доллару
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

 Взрыв прогремел в здании сельской администрации в Армении

Взрыв прогремел в здании сельской администрации в Армении
Из-за сильного ветра 176 рейсов задержали в аэропорту Амстердама

Из-за сильного ветра 176 рейсов задержали в аэропорту Амстердама

 «Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам
СК проводит проверку после нападения пантеры на мужчину в Подмосковье

СК проводит проверку после нападения пантеры на мужчину в Подмосковье

 Рубль в начале 2018 года укрепляется к доллару

Рубль в начале 2018 года укрепляется к доллару
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

 Взрыв прогремел в здании сельской администрации в Армении

Взрыв прогремел в здании сельской администрации в Армении
Из-за сильного ветра 176 рейсов задержали в аэропорту Амстердама

Из-за сильного ветра 176 рейсов задержали в аэропорту Амстердама

 «Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам
13:29   3 Января 2018
Весь мир
64

В США отменили авиарейс из-за крысы на борту самолета

В США отменили авиарейс из-за крысы на борту самолета

В США проникшая на борт самолета крыса стала причиной отмены авиарейса.

Перед вылетом пассажирского лайнера из Калифорнии в Орегон по трапу на борт забежала огромная крыса, которая позже скрылась от глаз экипажа внутри самолета. Согласно технике безопасности, пилоты не могли дать команду на взлет, в результате бортпроводникам пришлось «прочесать» весь салон самолета в поисках грызуна.

Через некоторое время стало понятно, что быстро это сделать не удастся и всех пассажиров в количестве свыше ста человек высадили. Им предложили бесплатные билеты на другой рейс. Экипаж же принялся тщательно проверять воздушное судно на наличие в нем крысы, а также возможных повреждений, которые она могла нанести.

Автор: Алла Ларионова
#сша #самолет #крыса
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы
Киев за 25 лет независимости так и не выпустил качественный продукт, который заменил бы советское кино, отмечает украинский политолог Андрей Золотарев.
14:42   3 Января 2018
761
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
4100
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

14:17   2 Января 2018
8714
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев Ближнее зарубежье

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

12:30   2 Января 2018
8378
Новости smi2.ru
Это все русские: что думают американцы об обвинениях в адрес Кремля

Это все русские: что думают американцы об обвинениях в адрес Кремля

 На Красноярск надвигаются экстремальные холода

На Красноярск надвигаются экстремальные холода

 Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

 Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате

Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате