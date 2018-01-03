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 «Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам
13:47   3 Января 2018
Весь мир
1904

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что официальный Вашингтон не спешил комментировать блокировку его аккаунта в Facebook.

В крупных иранских городах с 28 декабря бушуют массовые протестные акции. Активисты выступают с антиправительственными лозунгами, требуя решить экономические проблемы страны. В результате столкновений погибли 20 человек.

Президент США Дональд Трамп поддержал демонстрации. В Twitter лидер написал, что граждане страны «наконец-то восстали против жесткого и коррумпированного иранского режима». Тут же он прокомментировал блокировку активистов в соцсетях. Трамп назвал действия властей Ирана нарушением прав человека и потребовал возобновить доступ.

 

Кадыров назвал лицемерием озабоченность американского президента блокировкой активистов в интернете. Он объяснил, что Вашингтон не спешил защищать его права, когда Facebook заблокировал его аккаунт. Тогда руководство страны забыло о праве на самовыражение.

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

Но стоило людям выступить против иранского правительства и Трамп тут же заговорил о нарушении. Ведь протестующие распространяют в сети информацию, которая выгодна самому президенту США. Кадыров же негативно высказывался о действиях американцев в исламских странах и осуждал решение Вашингтона перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Именно поэтому, считает глава Чечни, его заблокировали. Facebook просто выполнял приказ американских властей. Однако это не единственная соцсеть, где можно распространять информацию.

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #иран #кадыров #политика #чечня #трамп #новости #весь мир #протесты
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