В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24, двое пилотов погибли

Ми-24 совершил жесткую посадку неподалеку от аэродрома Хама.

Как сообщает российское оборонное ведомство, при совершении жесткой посадки летательного средства в 15 километрах от аэродрома оба пилота погибли. Об этом пишет РИА Новости.

Бортовой техник вертолета при крушении получил травмы. Поисково-спасательная группа эвакуировала его на аэродром Хмеймим, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В Минобороны РФ также сообщили, что при крушении вертолета никакого огневого воздействия по нему произведено не было.