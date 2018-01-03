Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой - Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы США Дональда Трампа о превосходстве ядерной кнопки над кнопкой лидера КНДР Ким Чен Ына.

Свой комментарий относительно высказывания американского президента член Совфеда опубликовал в Twitter.

Уже меряются кнопками. Заявив, что его ядерная кнопка больше, чем у Кима, Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой. Политич. успех Кима. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 3, 2018

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская также не оставила без внимания громкое заявление Трампа.

Ранее президент США заявил о том, что находящаяся в его распоряжении ядерная кнопка больше и мощнее, чем кнопка Ким Чен Ына, а кроме того, она работает. Он попросил донести эту информацию до главы КНДР.