Во Франции 200 тысяч человек остались без света из-за урагана

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Об этом проинформировали в национальной компании электроснабжения Enedis.

Над восстановлением подачи электроэнергии работают две тысячи сотрудников компании Enedis. Также к работе подключились коммунальные службы, отмечается на странице компании в соцсети Twitter.

Французская метеорологическая служба сообщала, что в связи с сильным ветром, достигающим местами 140 километров в час, оранжевый уровень опасности ввели в 51 департаменте.

Ранее стало известно, что на втором энергоблоке Хмельницкой атомной электростанции 3 января зафиксировали сбой.

Автор: Ольга Шпакова
#франция #чп #электричество #весь мир
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