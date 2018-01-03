Во Франции 200 тысяч человек остались без света из-за урагана

Об этом проинформировали в национальной компании электроснабжения Enedis.

Над восстановлением подачи электроэнергии работают две тысячи сотрудников компании Enedis. Также к работе подключились коммунальные службы, отмечается на странице компании в соцсети Twitter.

Французская метеорологическая служба сообщала, что в связи с сильным ветром, достигающим местами 140 километров в час, оранжевый уровень опасности ввели в 51 департаменте.

Ранее стало известно, что на втором энергоблоке Хмельницкой атомной электростанции 3 января зафиксировали сбой.