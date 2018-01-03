Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Рубль в начале 2018 года укрепляется к доллару

Рубль в начале 2018 года укрепляется к доллару

 Удобный кандидат. Зачем КПРФ выставила на выборы капиталиста

Удобный кандидат. Зачем КПРФ выставила на выборы капиталиста
На Украине из-за нехватки оборудования перестала работать одна из угольных шахт

На Украине из-за нехватки оборудования перестала работать одна из угольных шахт

 Видео испытаний нового украинского ракетного комплекса «Гром-2» слили в сеть

Видео испытаний нового украинского ракетного комплекса «Гром-2» слили в сеть
В США отменили авиарейс из-за крысы на борту самолета

В США отменили авиарейс из-за крысы на борту самолета

 Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой - Пушков

Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой - Пушков
Рубль в начале 2018 года укрепляется к доллару

Рубль в начале 2018 года укрепляется к доллару

 Удобный кандидат. Зачем КПРФ выставила на выборы капиталиста

Удобный кандидат. Зачем КПРФ выставила на выборы капиталиста
На Украине из-за нехватки оборудования перестала работать одна из угольных шахт

На Украине из-за нехватки оборудования перестала работать одна из угольных шахт

 Видео испытаний нового украинского ракетного комплекса «Гром-2» слили в сеть

Видео испытаний нового украинского ракетного комплекса «Гром-2» слили в сеть
В США отменили авиарейс из-за крысы на борту самолета

В США отменили авиарейс из-за крысы на борту самолета

 Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой - Пушков

Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой - Пушков
12:33   3 Января 2018
Весь мир
2393

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал свергнуть российскую власть на своей странице в Facebook.

Макфол, занимавший должность американского посла с 2012 по 2014 год, поделился в своем аккаунте записью, призывающей к массовым протестам против Кремля, используя Иран в качестве примера.

«300 000 иранцев идут на линчевание местных чекистов (разведывательных сотрудников) — а что вы сделали для России?», - было сказано в подписи на русском языке к видео, которым поделился американский дипломат.

Однако пользователи вскоре объяснили бывшему послу, что видео, размещенное им у себя на странице, сделано не в Иране, а в ходе протестов в Бахрейне в 2011 году. На записи отчетливо видны флаги Бахрейна. В ответ на это Макфол удалил пост и извинился.

«Я извиняюсь. Я неправильно прочитал заголовок, а затем удалил пост, осознав ошибку (мой русский плох)», — заявил экс-посол.

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #макфол #видео
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9
Мечтам Циолковского пока не суждено сбыться. Но успехи Илона Маска в разработке многоразовой ракеты вдохновляют российских специалистов.
14:17   2 Января 2018
8441
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев Ближнее зарубежье

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

12:30   2 Января 2018
8269
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир

Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии

14:42   1 Января 2018
71
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1268
Новости smi2.ru
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

 Это все русские: что думают американцы об обвинениях в адрес Кремля

Это все русские: что думают американцы об обвинениях в адрес Кремля

 На Красноярск надвигаются экстремальные холода

На Красноярск надвигаются экстремальные холода

 Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате

Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате