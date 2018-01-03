Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал свергнуть российскую власть на своей странице в Facebook.

Макфол, занимавший должность американского посла с 2012 по 2014 год, поделился в своем аккаунте записью, призывающей к массовым протестам против Кремля, используя Иран в качестве примера.

#Obama frm ambassador to #Russia reposting not just your regular incitement of violence but an actual call to murder state employees. Translation: 300,000 Iranians are heading to hang local security forces and what have u done for Russia pic.twitter.com/KkOk3Go9ZQ — Oksana Boyko (@OksanaBoyko_RT) January 1, 2018

«300 000 иранцев идут на линчевание местных чекистов (разведывательных сотрудников) — а что вы сделали для России?», - было сказано в подписи на русском языке к видео, которым поделился американский дипломат.

Однако пользователи вскоре объяснили бывшему послу, что видео, размещенное им у себя на странице, сделано не в Иране, а в ходе протестов в Бахрейне в 2011 году. На записи отчетливо видны флаги Бахрейна. В ответ на это Макфол удалил пост и извинился.

I apologize. I misread the caption, & then deleted after realizing my mistake (My Russian is rusty.) https://t.co/3xfjEFLy5X — Michael McFaul (@McFaul) January 3, 2018