Видео испытаний нового украинского ракетного комплекса «Гром-2» слили в сеть

Украинские эксперты полагают, что новый оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» «изменит расклад сил в Донбассе».

ОТРК «Гром-2» разрабатывают на Павлоградском химзаводе совместно с конструкторами КБ «Южное». Украинская новинка способна поражать цель на расстоянии 280 километров, но разработчики уверяют, что увеличат этот показатель до 450 километров. Он также оснащен двумя баллистическими ракетами класса «земля-земля» на шасси пятиосного грузового автомобиля высокой проходимости.

Предполагается, что «Гром-2» способен обеспечить создание надежного щита неядерного сдерживания.

Национальный промышленный портал накануне, 2 января, опубликовал видео испытаний ОТРК.