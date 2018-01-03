Акцию по замене аккумуляторов в iPhone запустили на месяц раньше

Ранее СМИ сообщали, что американская корпорация Apple обозначала более поздний срок для запуска этой акции.

Владельцам гаджетов Apple предлагали произвести смену батареи в том случае, если она слишком быстро «садится». Для участия в акции каждый смартфон должен был пройти специальное тестирование. Если проверка показала бы, что устройство подвергалось внешнему вмешательству, то за сервис компания потребовала бы деньги.

Ранее специалисты сообщали о способах, позволяющих ускорить работу старых iPhone. Обладателям таких моделей советовали проверить, не входят ли их гаджеты в программу намеренного замедления. Также владельцам «яблочных» смартфонов рекомендовали сохранить резервную копию, после чего установить ее после возвращения iPhonе к заводским настройкам.