На втором энергоблоке Хмельницкой АЭС зафиксировали сбой

Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от энергосети.

Это было необходимо для того, чтобы устранить неполадки. Об этом проинформировала компания «Энергоатом», являющаяся оператором украинских АЭС. В сообщении отмечается, что энергоблок отключили в 01.57 (02.57 мск), чтобы устранить замечания по уплотнительной поверхности привода СУЗ (привод системы управления и защиты ядерного реактора).

3 января, в среду, на атомных станциях Украины функционируют 10 из 15 энергоблоков, ведутся плановые ремонтные работы на шестом энергоблоке Запорожской АЭС, первом и третьем энергоблоках Ровенской АЭС, на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС.

Хмельницкая АЭС находится в Хмельницкой области в городе Нетешин.