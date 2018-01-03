Charlie Hebdo пожаловалось на крупные траты из-за терактов в Париже

На защиту журналистов изданию приходится тратить примерно треть доходов.

Французский сатирический еженедельник посвятил очередной номер третьей годовщине нападения на издание террористов. Трагедия произошла 7 января 2015 года. Боевики ворвались в редакцию и убили 11 человек, среди которых ведущие карикатуристы, полицейский охранник и дежурный портье.

Тогда изданию пришлось усилить охрану рабочих помещений. Один их сотрудников Charlie Hebdo Фабрисом Николино рассказал, что тот день переместил журналистов «в эпоху страха и смерти». На входе в редакцию разместили специальную шлюзовую кабину, пуленепробиваемую дверь и вооруженных полицейских.

Главный редактор издания, карикатурист Рисс (Лоран Суриссо) признается, что охрана редакции обходится Charlie Hebdo примерно в 1-1,5 миллиона евро в год. Это стоимость примерно 800 тысяч номеров еженедельника.

Радиостанция BFM Info ранее подсчитала, что доходы издания в 2016 году снизились до 19,4 миллионов евро в год, тогда как в 2015-ом Charlie Hebdo зарабатывал около 60 миллионов.