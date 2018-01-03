Минобороны рассказало о начале подготовки акванавтов

Российское оборонное ведомство начало подготовку водолазов-спасателей, которые будут способны погружаться более чем на 400 метров.

Как отметили в ведомстве, погружение методом длительного пребывания под водой даст возможность возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт».

Об этом проинформировали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Подготовкой таких специалистов будут заниматься Научно-исследовательский институт спасания и подводных технологий вместе с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ РФ.

Первый этап тренировок пройдет на базе НИИ в городе Ломоносове (Петербург). На втором этапе водолазы будут погружаться с борта спасательного судна «Игорь Белоусов».

В военном ведомстве РФ напомнили, что осенью водолазы-спасатели уже проводили погружение на 317 метров.