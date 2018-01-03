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10:52   3 Января 2018
Весь мир
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Посол Украины в Канаде попросил Оттаву расширить антироссийские санкции

Посол Украины в Канаде попросил Оттаву расширить антироссийские санкции

Украинский дипломат уверяет, что так Канада продемонстрирует миру «очень достойный пример последовательного давления на Россию».

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал, что Киев рассчитывает на ужесточение санкций против Москвы Оттавой. Дипломат замечает, что Канада уже наложила ограничения на 30 россиян в рамках «акта Магнитского». Теперь, говорит он, надо расширить санкции и на других граждан РФ.

Так, уверяет Шевченко, Канада покажет миру пример «последовательного давления на Россию».

Автор: Юлия Халус
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